Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь более тысячи украинских БПЛА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и Крымом.