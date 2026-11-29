Возобновили работу девять аэропортов, в том числе Внуково и Шереметьево

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Волгограда, Самары, Ульяновска, Калуги, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, а также московские Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении 542 беспилотников, летевших в сторону Московского региона с вечера субботы. Собянин уточнил, что 105 БПЛА ликвидировали на подлете к столице.