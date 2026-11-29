В Брянской области за сутки сбили 417 беспилотников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Колвальчук сообщил о 417 уничтоженных над регионом беспилотниках за прошедшие сутки.

"Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 417 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в Мах.