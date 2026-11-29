Тольятти подвергся атаке БПЛА, пострадавших нет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали Тольятти в Самарской области в ночь на воскресенье, сообщил глава города Илья Сухих в своем канале в Мах.

"Сегодня ночью наш город подвергся массированной атаке со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - написал Сухих.

Мэр добавил, что на местах падения беспилотников работают экстренные службы.