В России меняется порядок сдачи экзаменов на водительские права

Иностранные удостоверения будут признаваться недействительными в РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России с 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения в правила проведения экзаменов для кандидатов в водители.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, изменится система оценки сдачи экзамена. Теперь сумма штрафных баллов для выставления оценки "не сдал" увеличится с 5 до 7, а по ряду ошибок (нарушений) будет снижено количество выставляемых штрафных баллов. Так, в случае начала движения кандидатом в водители непристегнутым ремнем безопасности, ему будет выставлено 4 балла и экзамен будет продолжен (в настоящее время экзамен сразу заканчивается).

Также увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом.

Нововведением также является разрешение для инструктора автошколы находиться за дублирующими педалями в автомобиле при проведении практического экзамена. При этом в целях исключения несанкционированного вмешательства со стороны инструктора автомобили ГИБДД оборудуют световой и (или) звуковой сигнализацией за нажатие на дополнительные органы управления автомобилем.

После трех неудачных попыток сдачи экзамена в ГАИ кандидаты в водители смогут прийти на четвертую и последующие пересдачи не ранее, чем через 6 месяцев и не позднее 9 месяцев со дня предыдущего экзамена.

Кроме того, для допуска к экзаменам кандидату в водители потребуется предоставить СНИЛС.

Кого не допустят к экзаменам

Допуск к экзаменам на получение водительского удостоверения с 1 апреля будет запрещен лишенным права управления транспортом, а также не выполнившим условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения; лишенным права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспорта. Также к экзаменам не допустят подвергнутых административному наказанию за езду в пьяном виде; отказавшихся пройти медосвидетельствование на состояние опьянения или употребления запрещенных веществ; не имеющих право управления или лишенных его.

Приостановление экзамена для кандидатов

Основанием для приостановления и прекращения госуслуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений служит истечение срока действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами в процессе сдачи экзаменов. В этом случае услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения.

Причиной прекращения услуги послужит также неявка заявителя на экзамен или для получения водительского удостоверения, либо отказ заявителя фотографироваться при оформлении российского национального водительского удостоверения, либо получать оформленное водительское удостоверение.

Иностранные водительские удостоверения

Иностранные удостоверения с 1 апреля 2024 года будут признаваться на территории России недействительными через год после получения вида на жительство или гражданства. Для граждан РФ, которые получили водительское удостоверение за рубежом и вернулись в Россию, такой срок составит один год с даты первого въезда в страну. По истечении данного периода указанным лицам придется получать российское водительское удостоверение.

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства получил вид на жительство или приобрел российское гражданство до 1 апреля 2024 года, то имеющиеся у них иностранные водительские удостоверения (срок действия которых не истек) признаются действительными до 1 апреля 2025 года. При этом до этой же даты выдача российских удостоверений указанным лицам будет производиться без сдачи экзаменов.

Также упрощаются процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление мототранспортными средствами и легковыми автомобилями (категории "М", "А" и "В" и подкатегории "А1", "В1"). Обмен таких удостоверений будет производиться после успешной сдачи только теоретического экзамена.

При этом обмен иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление автобусами и грузовыми автомобилями, а также составами транспортных средств (категорий "С", "D", "СЕ" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и "D1E"), будет возможен после представления владельцем иностранного удостоверения документа о квалификации, подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе, и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

"Указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь - без проведения экзаменов", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В соответствии с вступающим в силу Федеральным законом от 10 июля 2023 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" также вводится право управления составами транспортных средств более низших категорий (подкатегорий) без обучения и сдачи экзаменов.

"Так, например, водителям, имеющим право на управление транспортными средствами категорий "С" и "СЕ", при наличии стажа управления легковыми транспортными средствами категории "В" не менее 12 месяцев будет предоставлено право на управление транспортными средствами категории "ВЕ" без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов", - пояснила представитель МВД.