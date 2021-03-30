Экзамен в "городе" можно будет сдать на автомобиле автошколы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Кандидаты в водители с 1 апреля смогут использовать автомобили ГАИ или автошколы при сдаче практического экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.

"Они (кандидаты в водители - ИФ) могут использовать автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос об изменениях в административном регламенте проведения экзамена на право управления транспортным средством.

По словам Черникова, в обновленном регламенте порядка проведения экзамена для кандидатов в водители изменена система утверждения маршрутов для экзамена "город", чтобы не допустить "натаскивания" и заучивания экзаменуемыми дорог.

"Те маршруты, которые сегодня прописаны по правилам, три маршрута обязательных, утверждаются, и кандидат в водители уже знает, как двигаться, какие повороты, где будут парковки, где будут знаки стоять. Сегодня будут утверждаться участки дорог", - сказал он.

По его словам, исключение "площадки" из экзамена позволит сократить время экзамена и уменьшить очередь. "Один из факторов, что два этапа экзамена проходят в разное время. Мы сокращаем время экзамена - тем уменьшаем очередь", - заявил глава ГИБДД.

23 марта сообщалось, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент проведения экзамена на право управления транспортным средством.

Соответствующий приказ был опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 1 апреля.

Обновленный административный регламент

Ключевым изменением в регламенте является проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения вместо двух, проводимых в настоящее время на закрытой площадке и в городе.

"Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", - сообщили в пресс-службе МВД.

При этом проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки по парковке транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения.

"Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители", - подчеркнули в полиции.

Там отметили, что упомянутые правила коснутся кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств; практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Штрафные баллы за ошибки

Изменения, по данным МВД, также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

"Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон", - пояснили в полиции.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Присутствие наблюдателей в автомобиле

Еще одним принципиальным нововведением, по данным ведомства, станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. "Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации", - считают в министерстве.

При этом рассмотрение жалобы заявителя будет осуществляться комиссионно с изучением аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена. При этом хранение такой информации осуществляется до окончания рассмотрения жалобы, но не менее 1 года со дня ее регистрации.

В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, кандидату в водители предоставляется возможность повторной сдачи экзамена.

Новым регламентом упрощаются процедуры подачи заявлений. Так, в случае личного обращения заявителя в экзаменационное подразделение, формирование заявления будет осуществляться должностным лицом экзаменационного подразделения посредством информационных ресурсов Госавтоинспекции. Эти новшества направлены на сокращение времени приема заявителя, а также минимизацию ошибок при заполнении заявления.

В случае проведения экзамена в составе учебных групп предоставляется возможность заблаговременной подачи представителями автошкол комплекта заявлений выпускников, включенных в состав группы, добавили в пресс-службе.

С 1 апреля 2021 года вступают в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. В целях реализации данных изменений приказом МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80 утвержден новый Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.