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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

В РФ с 1 апреля расширят список требований для лицензирования автошкол

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило изменения в порядок лицензирования автошкол, которые направлены на повышение качества подготовки будущих водителей и безопасности дорожного движения.

Постановлением кабмина, которое имеется в распоряжении "Интерфакса", внесены изменения в Положение о лицензировании образовательной деятельности, согласно которым с 1 апреля 2024 года расширяется перечень обязательных требований при лицензировании автошкол.

Данное решение направлено на повышение качества подготовки будущих водителей и безопасности дорожного движения.

Согласно документу, для получения или продления лицензии на образовательную деятельность в сфере подготовки водителей автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки автомобилистов.

ГИБДД
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