Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Госавтоинспекции разъяснили аспекты реформы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГИБДД России, "ключевым изменением" станет то, что отдельного экзамена на проверку первоначальных навыков управления автомобилем не будет.

"Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что указанное правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Как сообщили в ведомстве, изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов.

"Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", - сказали в пресс-службе.

Так, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.

При этом для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления машиной в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. "В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации", - сообщили в ГИБДД.

Новый административный регламент для экзаменов на права

Ранее сообщалось, что в МВД РФ подготовили проект Административного регламента, устанавливающий правила проведения экзаменов на право управления автомобилем и выдаче водительских удостоверений в условиях реальной дорожной обстановки.

Согласно документу, переработана система оценки навыков и умений кандидатов в водители в условиях дорожного движения, а также пересмотрены ошибки с учетом степени влияния на безопасность дорожного движения. В их числе ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон".

Кроме того, новый Административный регламент предусматривает упрощение процедуры подачи заявления. Для сокращения времени заполнения заявления и минимизации ошибок оно будет заполняться сотрудником экзаменационного подразделения с помощью инфоресурсов ГИБДД. Заполненное заявление будет распечатано, его подпишет кандидат в водители, сообщили в МВД.

Документом также предусматривается появление процедуры выдачи выписки о получении водительского удостоверения, передача заявления и скан-образов документов в электронном виде при оформлении удостоверения через многофункциональные центры, а также установление процедуры аннулирования результатов экзаменов и водительских удостоверений.

По данным министерства, проведение проверки кандидатов в водители только в условиях реальной дорожной обстановки повлечет изменение в подходе обучения вождению специалистами автошкол, исключит "натаскивания" на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирования подготовки кандидатов в водители к управлению машиной в реальных дорожных условиях вне зоны "заученных" учебных маршрутов.

При этом сокращение количества проводимых практических экзаменов повлечет уменьшение числа обращений граждан в экзаменационные подразделения и сокращение времени получения государственной услуги, считают в МВД.

Вступление в силу проекта Административного регламента запланировано 1 апреля 2021 года одновременно со вступающими в силу изменениями Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.