МВД РФ утвердило новый регламент экзамена для кандидатов в водители

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент проведения экзамена на право управления транспортным средством.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 апреля.

В сентябре 2020 года стало известно, что в МВД РФ подготовили проект регламента, устанавливающий правила проведения экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений в условиях реальной дорожной обстановки. Согласно документу, министерством переработана система оценки навыков и умений кандидатов в водители в условиях дорожного движения, а также пересмотрены ошибки с учетом степени влияния на безопасность дорожного движения.

В числе ошибок - "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон".

Кроме того, новый Административный регламент предусматривает упрощение процедуры подачи заявления: заявления формируется должностным лицом экзаменационного подразделения через информресурсы Госавтоинспекции. Сформированное заявление распечатывается должностным лицом и подписывается заявителем.

В МВД рассчитывают, что проведение проверки только в условиях реальной дорожной обстановки повлечет изменение в подходе обучения вождению специалистами автошкол, исключит "натаскивания" на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирования подготовки кандидатов в водители к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны "заученных" учебных маршрутов.

При этом сокращение количества проводимых практических экзаменов повлечет уменьшение числа обращений граждан в экзаменационные подразделения и сокращение временных интервалов получения государственной услуги, считают в МВД.