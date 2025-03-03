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На территории НПЗ в Уфе следов атаки БПЛА пока не обнаружено

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на промышленные объекты "Башнефть-УНПЗ" пока не обнаружены, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Никаких следов пока беспилотников не обнаружено. Поэтому сразу кричать об атаке беспилотников преждевременно. Разберемся, обо всем доложим (...) Повторяю, на данный момент никаких следов, указывающих на воздействие беспилотника, нет абсолютно", - сказал он на оперативном заседании регионального правительства.

Хабиров добавил, что "производственная деятельность предприятия осуществляется в штатном рабочем режиме".

Пожар на НПЗ возник 3 марта рано утром. По предварительным данным, возгорание произошло в районе печи горения. В МЧС предположили, что пожар связан с технологическим процессом. Возгорание тушили 100 человек и 28 единиц техники. Передвижная химическая лаборатория регионального Госкомитета по ЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения ПДК вредных веществ вблизи НПЗ не зафиксировано.

Около 8:00 по Москве открытое горение было ликвидировано.

По данным "Башнефти", пожар не повлиял на работу основных производственных мощностей завода. Угрозы населению и окружающей среде нет. На предприятии создана комиссия для выявления причин происшествия.

Башнефть МЧС Радий Хабиров Уфа Башнефть-УНПЗ
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