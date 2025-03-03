В МЧС предварительно связали пожар на НПЗ в Уфе с технологическим процессом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе мог возникнуть в результате технологического процесса, сообщило региональное управление МЧС.

"Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар на НПЗ начался в понедельник рано утром. По предварительным данным, возгорание произошло в районе печи горения. К 8:00 по Москве открытое горение было ликвидировано.

Пожар тушили 100 пожарных и 28 единиц техники. Передвижная химическая лаборатория регионального Госкомитета по ЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения ПДК вредных веществ вблизи НПЗ не зафиксировано.

Пресс-служба "Башнефти" сообщила, что пожар на "Башнефть-УНПЗ" не повлиял на работу основных производственных мощностей.