В Уфе полностью потушили пожар на НПЗ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Уфе полностью потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар на НПЗ "Башнефть-УНПЗ" возник 3 марта рано утром. По предварительным данным, возгорание произошло в районе печи горения. В МЧС предположили, что пожар связан с технологическим процессом. Силы и средства МЧС привлекались по повышенному рангу, возгорание тушили 100 человек и 28 единиц техники.

Передвижная химическая лаборатория регионального Госкомитета по ЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения ПДК вредных веществ вблизи НПЗ не зафиксировано.

Открытое горение было ликвидировано около 10:00 (местного времени, 8:00 по Москве).

Как заявили в "Башнефти", пожар не повлиял на работу основных производственных мощностей завода. Угрозы населению и окружающей среде нет. На предприятии создана комиссия для выявления причин происшествия.