Ликвидировано открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, превышения концентрации вредных веществ вблизи НПЗ не зафиксировано, сообщил главк МЧС РФ по Башкортостану.

Уфимский НПЗ загорелся в понедельник рано утром. По предварительным данным, пожар начался в районе печи горения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Силы и средства МЧС России привлекались по повышенному рангу, к борьбе с огнем привлечены 100 человек и 28 единиц техники.

"Башнефть-УНПЗ", наряду с "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим" входит в уфимский нефтеперерабатывающий комплекс АНК "Башнефть". Совокупная мощность переработки трех НПЗ- до 23,5 млн тонн сырья в год.