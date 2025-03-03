"Башнефть" заявила, что пожар на НПЗ в Уфе не повлиял на основное производство

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пожар на "Башнефть-УНПЗ" не повлиял на работу основных производственных мощностей, заявила пресс-служба "Башнефти".

"Пострадавших нет. Происшествие не повлияло на работу основных производственных мощностей завода. Угроза населению и окружающей среде отсутствуют", - сказано в комментарии.

На предприятии "создана комиссия для выявления причин происшествия".

Пожар на НПЗ возник 3 марта рано утром. По предварительным данным, возгорание произошло в районе печи горения. Предполагается, что пожар связан с технологическим процессом.

Силы и средства МЧС привлекались по повышенному рангу, пожар тушили 100 человек и 28 единиц техники.

Передвижная химическая лаборатория регионального Госкомитета по ЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения ПДК вредных веществ вблизи НПЗ не зафиксировано.

Около 8:00 по Москве открытое горение было ликвидировано.