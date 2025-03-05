Два человека госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Белореченске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Один пострадавший после взрыва бытового газа в пятиэтажке в городе Белореченске Краснодарского края с ожогами тела находится в реанимации, второй госпитализирован с переломами бедра, сообщил журналистам глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

"По предварительным данным, пострадали два человека. Один, 1992 года рождения, ожоги 70% тела, находится в реанимации. Второй пострадавший, перелом бедра", - сказал он.

Сидоренко отметил, что 21 житель многоквартирного дома в настоящее время находится в пункте временного размещения, необходимая помощь оказана.

Сегодня ночью в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Красная в Белореченске произошел, по предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси, в результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей.

На месте работают 67 специалистов, задействовано 23 единицы техники.

"По уточненной информации в результате обрушения пострадали три человека", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах края, два человека оказались от помощи на месте, одному назначено амбулаторное лечение, двое госпитализированы.