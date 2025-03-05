Путин потребовал принять меры по защите подростков от вовлечения в наркобизнес

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от МВД принятия мер по защите подростков от втягивания в преступную деятельность, в том числе наркобизнес и киберпреступность.

"Нужно и дальше делать все, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность, в том числе наркобизнес и киберпреступность", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Путин отметил при этом, что за последние 10 лет уровень подростковой преступности снизился более чем вдвое. "Думаю, что это результат целенаправленной работы на этом направлении", - подчеркнул президент.