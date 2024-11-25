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В Кремле не стали подтверждать кандидатуру нового посла РФ в США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать кандидатуру Александра Дарчиева на пост посла России в США, отметив, что Кремль никогда не анонсирует назначения на те или иные посты заранее.

"Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Как вы знаете, мы не анонсируем кадровые назначения", - сказал он журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что директор Департамента Северной Америки (ДСА) МИД РФ Дарчиев приехал в Государственную думу, где, как ожидается, может быть рассмотрен вопрос о кандидатуре нового посла России в США.

Дмитрий Песков США Александр Дарчиев
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