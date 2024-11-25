В Совфеде прошли закрытые консультации по назначению диппредставителей с участием Дарчиева

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по международным делам провел консультации по назначению и отзыву российских диппредставителей в иностранных государствах и международных организациях с участием главы департамента Северной Америки МИД Александра Дарчиева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", этот консультации прошли в закрытом режиме. Информация о том, какие государства или организации обсуждались, не разглашается.

Докладчиком по вопросу выступал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, курирующий в МИД в том числе отношения со странами Северной и Южной Америки. Принявшего участие в обсуждении директора департамента Северной Америки МИД Александра Дарчиева СМИ ранее называли возможным кандидатом на должность посла России в США. 25 ноября он также был замечен в Госдуме.

В 2005-2010 годах Дарчиев был советником-посланником посольства России в США, а с октября 2014 года по январь 2021 года - послом России в Канаде.

Сейчас у России нет посла в США, и его назначение ожидается. 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что кандидатура нового посла в США уже определена, назначение может состояться в обозримой перспективе. По его словам, о новом после будет объявлено, как только завершатся все необходимые формальности.

В соответствии Конституцией назначение и отзыв дипломатических представителей России в иностранных государствах осуществляются президентом после консультаций с соответствующими комитетами палат Федерального Собрания.