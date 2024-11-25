Поиск

В Совфеде прошли закрытые консультации по назначению диппредставителей с участием Дарчиева

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по международным делам провел консультации по назначению и отзыву российских диппредставителей в иностранных государствах и международных организациях с участием главы департамента Северной Америки МИД Александра Дарчиева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", этот консультации прошли в закрытом режиме. Информация о том, какие государства или организации обсуждались, не разглашается.

Докладчиком по вопросу выступал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, курирующий в МИД в том числе отношения со странами Северной и Южной Америки. Принявшего участие в обсуждении директора департамента Северной Америки МИД Александра Дарчиева СМИ ранее называли возможным кандидатом на должность посла России в США. 25 ноября он также был замечен в Госдуме.

В 2005-2010 годах Дарчиев был советником-посланником посольства России в США, а с октября 2014 года по январь 2021 года - послом России в Канаде.

Сейчас у России нет посла в США, и его назначение ожидается. 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что кандидатура нового посла в США уже определена, назначение может состояться в обозримой перспективе. По его словам, о новом после будет объявлено, как только завершатся все необходимые формальности.

В соответствии Конституцией назначение и отзыв дипломатических представителей России в иностранных государствах осуществляются президентом после консультаций с соответствующими комитетами палат Федерального Собрания.

Сергей Рябков США МИД Совет Федерации Александр Дарчиев Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене

Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене

Клиенты ТБанка испытывают сложности с платежами и переводами из-за сбоя

Клиенты ТБанка испытывают сложности с платежами и переводами из-за сбоя

Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год

Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год

В МИД РФ не исключили размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии

Вратарь фарм-клуба "Трактора" получил травмы при наезде автомобиля в Челябинске

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии

ОАК назвала возможной причиной пожара на SSJ в Анталье сильный удар о полосу из-за непогоды

Блогер Варламов стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

Блогер Варламов стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

ВСК и "АльфаСтрахование" включены в британский санкционный список

ВСК и "АльфаСтрахование" включены в британский санкционный список

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });