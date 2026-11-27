На прямую линию с Путиным поступило около 100 тысяч обращений граждан

Президент России Владимир Путин во время программы "Итоги года" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - За считанные часы сбора вопросов к Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным поступило около 100 тысяч обращений граждан, динамика превышает прошлые годы, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас есть возможность очень быстро анализировать поступающие вопросы с помощью технологий, о которых накануне рассказали президенту.

"В данном случае Гигачат за год очень повзрослел в плане своей способности обрабатывать обращения граждан. И буквально уже с сегодняшнего дня идет анализ вопросов, идет рейтингование вопросов - какие темы находятся в топе, какие темы не столь актуальные", - сказал Песков.

Он заметил, что ежегодно во многом перечень всех вопросов, задаваемых гражданами, совпадает, но есть и определенные нюансы в них.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени 10 декабря. Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Прием вопросов от граждан стартовал с 00:00 по московскому времени 27 ноября и будет продолжаться вплоть до окончания программы.