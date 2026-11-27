В МИД РФ считают деэскалацию на Балтике невозможной без изменения политики НАТО

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Страны Северной Европы не идут на диалог с Россией по деэскалации ситуации в Балтийском море, а снизить уровень противостояния там невозможно без изменения политики НАТО в отношении Москвы, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Балтийское море превращено в арену военного противостояния рукотворно в результате политики действий НАТО. И ситуация (которая там складывается - ИФ) - именно результат этих действий. Поэтому реальное оздоровление ситуации, обратное превращение Балтийского моря в самый спокойный регион сотрудничества и мира, невозможно без изменения этой фундаментальной политики и отказа от враждебных действий в отношении России", - сказал Грушко на полях российско-турецкого бизнес-форума.

По его словам, страны Северной Европы, в том числе Финляндия и Норвегия, "не имеют желания вести диалог".

"Мне неизвестно ничего о таких переговорах", - добавил Грушко.