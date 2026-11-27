В Дагестане задержаны два бывших министра

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Задержаны бывший врио министра здравоохранения Дагестана Алиомар Ахмедов и экс-глава регионального министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Нариман Казимагамедов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

"Экс-глава Минздрава Дагестана Ахмедов и бывший руководитель МЧС республики Казимагамедов в настоящее время задержаны в рамках следственных действий", - сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, в чем подозреваются бывшие чиновники.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием в связи с этой информацией.

Ранее сообщалось, что 18 ноября указом главы Дагестана Ахмедов и Казимагомедов были освобождены от занимаемых должностей.

Ахмедов исполнял обязанности руководителя Минздрава Дагестана с июня 2026 года. До этого он с 2021 года занимал должность директора Дагестанского центра микрохирургии глаза.

Казимагамедов занимал пост главы республиканского МЧС с июля 2024 года.