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Путин заверил матерей, что их интересы "всегда в центре внимания государства"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем пообещал продолжить поддержку матерей и семей с детьми - особенно многодетных.

"Вам подвластно самое главное - чудо рождения новой жизни. (...) Быть матерью - огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать все для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства", - сказал Путин в видеообращении, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Российский президент отдельно поздравил участниц специальной военной операции на Украине. "Вы находитесь на разных ее участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой - и всегда с честью выполняете боевые задачи", - заявил он.

Глава государства также обратился к женам, матерям, сестрам, возлюбленным участников спецоперации: "Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда - а значит, и победа - на нашей стороне".

Владимир Путин
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