Минобороны РФ публикует архивные документы о женщинах-участницах ВОВ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило о запуске нового раздела с архивными документами о женщинах-военнослужащих во времена Великой Отечественной войны.

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ опубликованы в разделе "В суровые дни вы для нас - боевые подруги" (https://women-heroes.mil.ru/), говорится в сообщении министерства.

"Всего же на военную службу с 1941 по 1945 годы было призвано 490 235 женщин. За мужество, самоотверженность, героизм, проявленный на полях сражений, 150 тыс. женщин были награждены орденами и медалями, 96 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, многие женщины-военнослужащие непосредственно участвовали в боях, служили снайперами, разведчиками, связистками, медиками, летчицами и артиллеристами.

"По учетным данным Центрального штаба партизанского движения на 1 января 1944 года из 287 453 советских патриотов, участвовавших в партизанской борьбе, было 26707 женщин, а в отдельных отрядах они составляли около четверти всех партизан", - сказали в Минобороны РФ.

Среди документов опубликованы учетно-послужные карты участниц ВОВ, наградные листы, приказы о награждении, личные дела и вырезки из газет.