Снежная и ветреная погода ожидается в ряде регионов России 8 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"8 марта сложная погода будет, прежде всего, в Приволжском федеральном округе, где к западу от Волги высокая температура высокая, а к востоку низкая, - там будет проходить фронтальный раздел. Поэтому в Башкортостане сильный снег, метель, заносы гололедица; в Удмуртии - сильный снег, метель, ветер 14-19 м/с, на дорогах накат и гололедица. Сильный снег в Пермском крае", - сказал Вильфанд.

Кроме того, сложная погода будет в регионах Северо-Западного федерального округа. В Мурманской и Архангельской областях прогнозируется сильный снег.

На Камчатке прогнозируется сильный снег, метель и усиление ветра до 30 м/с. Такая погода сохранится и 9 марта.