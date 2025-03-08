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Температура на юге России на следующей неделе может превысить двадцатиградусную отметку

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Резкое повышение температуры пришло на юг европейской части России, на следующей неделе воздух там прогреется до плюс 20 градусов и выше, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге просто резко потеплело, очень резко. Это обусловлено притоком и теплых воздушных масс, и антициклональным режимом погоды", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в регионах юга, в частности, в Краснодарском крае и в Крыму, солнечная энергия отличается от той, что в умеренных широтах, поэтому "там прогрев идет очень интенсивно".

Поэтому, в Краснодарском крае в выходные и до вторника прогнозируется до плюс 15 - плюс 17 градусов в Краснодаре.

"В среду, поскольку воздух будет поступать с юга, плюс солнечная энергия, температура будет выше 20 градусов: в середине следующей недели плюс 20 - плюс 24 градуса", - сказал Вильфанд.

В Сочи до вторника включительно температура будет около плюс 14 - плюс 16 градусов, затем, в среду, четверг и пятницу, погода станет более облачная, но воздух с юго-востока приведет к тому, что температура повысится до плюс 17 - плюс 20 градусов.

"Вот там настоящая весна", - добавил Вильфанд.

Также тепло будет в Крыму, где в субботу и воскресенье прогнозируется до плюс 18 - плюс 20 градусов, а с воскресенья по вторник - от плюс 14 до плюс 16. Однако, затем температура вновь повысится до плюс 18 - плюс 20.

В начале марта в регионах юга России была температура на 5-12 градусов ниже нормы из-за затока холодных воздушных масс.

Крым Роман Вильфанд Гидрометцентр
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