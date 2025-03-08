Над Белгородской и Ростовской областями нейтрализовано 16 украинских БПЛА

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников в субботу вечером над Белгородской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА - над территорией Белгородской области и шесть БПЛА над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дроны были нейтрализованы с 20:00 до 21:30 мск.