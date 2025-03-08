Морской пассажирский транспорт в Севастополе прервал работу второй раз за день

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу вечером.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причина приостановки не уточняется.

Морской пассажирский транспорт в Севастополе ранее приостанавливал работу в субботу днем. Тогда остановка продлилась около часа.