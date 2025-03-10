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Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" за 10,4 млрд рублей

Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" за 10,4 млрд рублей
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг объявил анонсированный ранее конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по доработке девятиместного регионального самолета "Байкал".

В частности, требуется доработать опытные образцы двигателя ВК-800СМ и воздушного винта АВ-901, сказано в материалах закупки. Результатом ОКР должно стать получение сертификата типа на эти агрегаты и самолет в целом, а также одобрение главного изменения по расширению области их применения.

В процессе испытаний должны быть подтверждены следующие летно-технические характеристики самолета: крейсерская скорость - 250 км/ч, максимальная эксплуатационная высота - 3 км, дальность полета с максимальной полезной нагрузкой 1500 кг - 745 км. При этом "Байкал" должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог обслуживаться на аэродромах класса Е (то есть имеющими взлетно-посадочные полосы длиной не менее 500 м) с ограничениями, Д (с ВПП длиной не менее 1 км) и выше.

Работы должны быть завершены до 17 декабря 2027 года. Их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд рублей.

Проведение конкурса "на завершающую часть опытно-конструкторских работ" по самолету "Байкал" ранее анонсировал глава Минпромторга Антон Алиханов. Во время недавнего визита делегации министерства в СиБНИА (Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина - ИФ) обсуждалась возможность доработки "Байкала", чтобы он мог "садиться и взлетать с большего количества аэродромов на Дальнем Востоке, арктических территориях, в Сибири", отмечал он.

Тендер Минпромторга на разработку "Байкала" в 2019 году выиграла структура "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) - ООО "Байкал Инжиниринг". Первые три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. В рамках госконтракта от сентября 2022 года были изготовлены три опытных образца отечественного двигателя ВК-800СМ и пять - воздушного винта АВ-901, проведены их предварительные испытания.

Первые поставки "Байкалов" ожидаются в конце 2026 года, заявлял ранее в марте Алиханов. Стартовый заказчик - авиакомпания "Аврора", с которой подписано соглашение на 95 таких самолетов. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, всего к 2030 году планируется произвести 139 таких машин.

Аврора Антон Алиханов Байкал Минпромторг США УЗГА
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