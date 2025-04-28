Глава Минтранса анонсировал начало летных испытаний еще одного пассажирского самолета

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Очередной опытный экземпляр пассажирского самолета российского производства приступит к летным испытаниям в ближайшие дни, заявил глава Минтранса Роман Старовойт на образовательном марафоне "Знание.Первые".

"Друзья, я к вам сюда сейчас приехал со стратегической сессией, которую мы проводили вместе с Антоном Алихановым, министром промышленности и торговли. (...) Следите за новостями. Буквально на днях еще один борт у нас будет подниматься с высокой степенью локализации", - сказал Старовойт.

23 апреля полностью импортозамещенный опытный образец самолета SJ-100 присоединился к программе летных испытаний.

Начало сертификационных полетов частично импортозамещенного самолета МС-21 ожидаются весной 2025 года, полностью русифицированной версии - летом, анонсировал ранее замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Изначально лайнер планировалось выпускать как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Версия самолета с иностранным мотором и крылом - МС-21-300 - получила базовый сертификат типа от Росавиации в конце 2021 года.

После введения весной 2022 года антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и агрегатов МС-21. В конце 2022 года Росавиация одобрила главные изменения в типовую конструкцию самолета, связанные с установкой ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. Старт серийного выпуска импортозамещенного МС-21, по последним официальным данным, планируется в 2026 году. На первом этапе, как сообщал глава Минпромторга Антон Алиханов, планируется поставить 36 машин.