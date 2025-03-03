Поставки самолетов "Байкал" ожидаются с конца 2026 года

Об этом заявил глава Минпроторга РФ Антон Алиханов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Первые поставки самолетов "Байкал" по контракту с авиакомпанией "Аврора" (стартовый заказчик лайнера) ожидаются в конце 2026 года, заявил глава Минпроторга РФ Антон Алиханов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании.

"Собственно, контракты с "Авророй" заключены, и первая поставка "Байкала" планируется в конце 2026 года", - сказал он.

На данный момент изготовлено три образца этого самолета, на импортных силовых агрегатах выполнено 174 полета, добавил Алиханов. При этом уже готовы два опытных отечественных двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901. Разработчику самолета "даны рекомендации по улучшению характеристик", доработанная машина проходит летные испытания.

"Что касается регионального самолета "Ладога": сейчас предприятие ведет строительство фюзеляжа первого из запланированных четырех опытных образцов. Его готовность составляет около 90%", - добавил министр.

Минпромторг РФ в ближайшее время планирует объявить отбор разработчиков на завершающую часть опытно-конструкторских работ (ОКР) по самолету "Байкал", сообщал Алиханов на прошлой неделе в интервью "России 24". Разработкой самолета занимаются "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) совместно с Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СиБНИА), напомнил он. Во время недавнего визита делегации министерства в СиБНИА обсуждалась возможность доработки "Байкала", чтобы самолет мог "садиться и взлетать с большего количества аэродромов на Дальнем Востоке, арктических территориях, в Сибири и вообще в целом на территории нашей страны".

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Разработчиком лайнера является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" УЗГА), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга. Для производства самолета был выбран завод УЗГА в Екатеринбурге. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА), поставка первых пяти "Байкалов" предполагалась в 2025 году, а всего к 2030 году планировалось произвести 139 таких машин. При этом Алиханов в сентябре говорил, что сертификация и поставки ожидаются только с 2026 года.

"Ладога" - перспективный двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Создается также УЗГА по заказу Минпромторга на замену устаревшего парка советских Ан-24/26 и Як-40. В соответствии с КПГА, первые 35 серийных "Ладог" должны быть выпущены в 2028 году, всего до 2030 года планируется построить 105 единиц.