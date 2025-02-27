Минпромторг объявит отбор на завершающую часть опытных работ по самолету "Байкал"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ в ближайшее время планирует объявить отбор разработчиков на завершающую часть опытно-конструкторских работ (ОКР) по самолету "Байкал", сообщил глава ведомства Антон Алиханов в интервью "России 24".

"Было несколько этапов этого ОКРа, но (последний - ИФ) - крайне важный для нас, потому что это связано не только с самолетом, но и с двигателем ВК-800", - сказал Алиханов.

Разработкой самолета занимаются "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) совместно с Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СиБНИА), напомнил он. Во время недавнего визита делегации министерства в СиБНИА обсуждалась возможность доработки "Байкала", чтобы самолет мог "садиться и взлетать с бОльшего количества аэродромов на Дальнем Востоке, арктических территориях, в Сибири и вообще в целом на территории нашей страны".

"Нам важно было, чтобы технические параметры, характеристики, были близки к тем самолетам, которые эксплуатируются сейчас - это Ан-2. Понятно, что Ан-2 - машины в основном все уже достаточно возрастные, тем не менее мы сейчас с тем же СиБНИА, с тем же ОДК - они в содружестве с S7 планируют эту работу вести - у нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и дальнейшей модернизации этих самолетов. То есть, по сути, такая глубокая модернизация самолетов Ан-2 - тоже считаем, что для этого есть рынок", - заявил Алиханов.

"И мне очень важно, что компания S7, как частный инвестор, этим проектом заинтересовалась. Мы тоже будем делать все со стороны министерства промышленности, чтобы помочь им реализовать этот проект вместе с ОДК", - добавил он.

На вопрос о стадии разработки еще одного регионального самолета - "Ладога" - Алиханов сообщил, что эта работа "будет, наверное, чуть длиннее". "Сейчас не хочу называть сроков, но с двигателем там все более-менее понятно. Это двигатели, которые уже разработаны и сертифицированы ОДК. Мы, собственно, тоже продолжаем финансировать ОКР по разработке этого самолета", - заключил министр.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Разработчиком лайнера является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" УЗГА), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга. Для производства самолета был выбран завод УЗГА в Екатеринбурге. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА), поставка первых пяти "Байкалов" предполагалась в 2025 году, а всего к 2030 году планировалось произвести 139 таких машин. При этом Алиханов в сентябре говорил, что сертификация и поставки ожидаются только с 2026 года. "Ладога" - перспективный двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Создается также УЗГА по заказу Минпромторга на замену устаревшего парка советских Ан-24/26 и Як-40. В соответствии с КПГА, первые 35 серийных "Ладог" должны быть выпущены в 2028 году, всего до 2030 года планируется построить 105 единиц.



