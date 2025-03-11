Семь летевших на Москву БПЛА уничтожено в Раменском районе Подмосковья

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в Раменском районе Московской области семи беспилотников, летевших на столицу.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин в своем телеграм-канале в ночь на вторник.

Позже Собянин написал о поражении еще одного дрона.

По словам московского мэра, пострадавших и разрушений нет.