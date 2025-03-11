Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в нижегородском аэропорту

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко во вторник.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 МСК введены также в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG)", - написал представитель ведомства в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о введении ограничений в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.