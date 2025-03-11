Уничтожено еще 19 БПЛА, летевших на Москву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны уничтожила еще 19 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву" - написал он в своем телеграм-канале.

"ПВО Минобороны отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву", - говорится в следующем сообщении.

"ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще 10 БПЛА", - сообщил затем мэр.

Собянин добавил, что, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Где были сбиты дроны, мэр столицы не утонил.

Ранее сообщалось об уничтожении над Раменским и Домодедовским городскими округами Подмосковья 11 беспилотников, летевших на Москву.