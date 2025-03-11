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Северный флот проводит в Баренцевом море учение

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Малые противолодочные корабли (МПК) "Снежногорск" и "Юнга" отработали уничтожение подлодки условного противника, а также провели торпедные стрельбы на учении в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота во вторник.

"Экипажи малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Снежногорск" и "Юнга" отработали атаку подводной лодки условного противника с применением штатного вооружения в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

"Роль условного противника выполнила одна из атомных подводных лодок Северного флота", - сказали в пресс-службе.

По словам военных, экипажи отработали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подлодкой с применением комплекса гидроакустического вооружения.

"Экипажи малых противолодочных кораблей отработали маневр уклонения от торпедной атаки подводной лодки", - сообщил флот.

По данным пресс-службы, экипажи кораблей провели практические торпедные стрельбы и глубинное бомбометание из реактивных бомбометов РБУ-6000.

"Район выполнения боевых упражнений был закрыт для судоходства и полетов авиации", - заявил флот.

По официальной информации, МПК "Снежногорск" и "Юнга" относится к кораблям проекта 1124 "Альбатрос". Они имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Северный флот Баренцево море
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