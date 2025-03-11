Центр правовой помощи РКН помог вернуть жертвам мошенников более 30 млн руб. в 2024 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Почти 8 тыс. человек обратились в 2024 году в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе Роскомнадзора, в досудебном порядке специалисты центра помогли вернуть жертвам мошенников суммарно более 31 млн руб.

"Число заявителей по сравнению с 2023-м выросло более чем вдвое - помощь потребовалась 7,7 тыс. людей. Большая часть обращений - 77% - связана с цифровым мошенничеством, однако были запросы на консультации по другим вопросам - например, о защите чести, достоинства и деловой репутации, о защите персональных данных", - говорится в сообщении на сайте Центра.

По данным Центра, больше всего внимания его юристов требует претензионная и судебная работа. Так, они помогли отменить 45 судебных решений о взыскании задолженности по договорам займа; суды признали недействительными договоры займа на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

"Все иски, поданные в интересах обратившихся в Центр граждан, суды удовлетворили", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, специалисты центра в ноябре 2024 году помогли вернуть жертве мошенников рекордную сумму - более 22 млн руб., похищенных со счетов заявителя в банке по поддельным документам.

"Всего же в досудебном порядке юристам удалось вернуть пострадавшим свыше 31 млн рублей, в судебном порядке - более 1 млн руб. Общая сумма компенсации морального вреда составила свыше 1,3 млн руб.", - говорится в релизе. В частности, решения о взыскании морального вреда были приняты в прошлом году судом по делу о разглашении личной информации сервисом доставки и по делу об обработке данных, которая не соответствовала целям их сбора.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде был создан по инициативе Роскомнадзора на базе подведомственного ему "Главного радиочастотного центра" в сентябре 2021 года. Он обеспечивает бесплатную юридическую защиту людей, пострадавших от незаконного использования персональных данных. Офисы Центра находятся Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Также в него можно обратиться дистанционно или через МФЦ в ряде регионов.