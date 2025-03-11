Минобороны РФ сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Горького в ДНР

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Горького в Донецкой народной республике.

Российские военные в течение суток нанесли удары по украинским военным аэродромам, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, также были выполнены удары по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства", - сообщило российское военное ведомство.