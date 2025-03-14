Один человек погиб в результате атаки дрона в Запорожской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Житель Запорожской области погиб после атаки беспилотника ВСУ на его автомобиль, сообщил в пятницу заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

"В селе Красноармейское Васильевского района погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. В момент атаки мужчина 1948 года рождения находился за рулем своего автомобиля", - написал Тицкий в своем телеграм-канале.

По данным замгубернатора, атаке также подверглись два села в Пологовском районе: повреждены кровли и окна частных домовладений. Пострадавших нет.

Кроме того, зафиксировано три взрыва после обстрела из артиллерии Каменки-Днепровской, поврежден дом. Обошлось без пострадавших.