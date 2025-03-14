Для тушения пожара на нефтебазе в Туапсе привлекли дополнительные силы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Более 170 специалистов и 48 единиц техники задействованы в тушении пожара на нефтекомплексе в Туапсе (Краснодарский край), сообщает оперштаб Кубани.

"Для тушения пожара на нефтекомплексе в Туапсе привлекли дополнительные силы. Группировку нарастили до 172 человек, количество задействованной техники выросло до 48 единиц", - говорится в сообщении.

По данным на утро пятницы, к тушению пожара был привлечен 121 человек и 39 единиц техники.

Минувшей ночью БПЛА атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров, на месте ЧП работают экстренные оперативные службы. Специалисты постоянно охлаждают стенки резервуара, а также соседние конструкции для недопущения деформации резервуара под воздействием пламени.

Пострадавших нет.