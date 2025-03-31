"Ъ" сообщил о просьбе Иркутской области ввести полный запрет на майнинг на юге региона

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором предложил ввести круглогодичный запрет на майнинг в энергодефицитной южной части Иркутской области, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.

В пресс-службе иркутского губернатора "Интерфаксу" подтвердили наличие такого письма, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Как указывает издание, запрет на майнинг может быть введен с 1 апреля как для юридических, так и физических лиц. Кобзев предложил ввести такие ограничения до 15 марта 2031 года. Губернатор также предложил разработать механизм возмездного "изъятия мощности у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой в пользу реализации значимых для региона социально-экономических задач".

"Коммерсантъ" также пишет, что крупные майнинговые центры на юге Иркутской области потребляют до 650 МВт. В случае запрета для них сложится "патовая ситуация из-за сложностей с подключением к сетям в других регионах".

Как сообщалось, в конце 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на юге Иркутской области, а также части Забайкальского края и Бурятии.

Запрет начал действовать с 1 января 2025 года и продолжался до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.