Запрет майнинга пока не привел к снижению энергопотребления на Северном Кавказе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Запрет майнинга в республиках Северо-Кавказского федерального округа в перспективе положительно повлияет на ситуацию в энергодефицитных районах, но пока снижения потребления электроэнергии не наблюдается, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор филиала АО "СО ЕЭС" - "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга" (ОДУ Юга) Вячеслав Афанасьев.

"Несмотря на введенный на законодательном уровне с 2025 года запрет на майнинг криптовалют в регионах с критичными режимно-балансовыми параметрами и территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию, по данным системного оператора, по состоянию на 17 января 2025 года снижения потребления пока не наблюдается", - сказал Афанасьев.

По его словам, провести реальную оценку объема майнинга в регионах Северного Кавказа довольно затруднительно, так как на конец 2024 года официально добычей криптовалют там занимались только несколько юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Большой объем потребляемой майнерами электроэнергии (на Северном Кавказе - ИФ) маскируется под потребление населения по льготным тарифам, либо осуществляется через самовольное подключение к сетям и дальнейшее неучтенное потребление электроэнергии", - отметил он.

Афанасьев также подчеркнул, что запрет майнинга может "положительно повлиять на ситуацию в энергодефицитных районах, где выбраны почти все свободные мощности с запретом технологического присоединения новых потребителей".

Кроме того, перегрузка распределительных сетей негативно сказывается на надежности электроснабжения существующих потребителей, снижает качество подаваемой электроэнергии, подвергает электрооборудование риску выхода из строя и повышенному износу, добавил гендиректор.

Правительство России ввело запрет на майнинг в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Это позволит снизить энергодефицит в этих субъектах РФ, особенно в период пиковых нагрузок.

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" сообщал, что в перспективе список регионов может быть расширен в зависимости от обращений губернаторов.

В зону ответственности ОДУ Юга входят 17 энергосистем в 19 субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также новых регионов. Площадь территории - 727,1 тыс. кв. км с населением более 30 млн человек.