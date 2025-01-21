Поиск

Запрет майнинга пока не привел к снижению энергопотребления на Северном Кавказе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Запрет майнинга в республиках Северо-Кавказского федерального округа в перспективе положительно повлияет на ситуацию в энергодефицитных районах, но пока снижения потребления электроэнергии не наблюдается, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор филиала АО "СО ЕЭС" - "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга" (ОДУ Юга) Вячеслав Афанасьев.

"Несмотря на введенный на законодательном уровне с 2025 года запрет на майнинг криптовалют в регионах с критичными режимно-балансовыми параметрами и территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию, по данным системного оператора, по состоянию на 17 января 2025 года снижения потребления пока не наблюдается", - сказал Афанасьев.

По его словам, провести реальную оценку объема майнинга в регионах Северного Кавказа довольно затруднительно, так как на конец 2024 года официально добычей криптовалют там занимались только несколько юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В РоссииПравкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФПравкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФЧитать подробнее

"Большой объем потребляемой майнерами электроэнергии (на Северном Кавказе - ИФ) маскируется под потребление населения по льготным тарифам, либо осуществляется через самовольное подключение к сетям и дальнейшее неучтенное потребление электроэнергии", - отметил он.

Афанасьев также подчеркнул, что запрет майнинга может "положительно повлиять на ситуацию в энергодефицитных районах, где выбраны почти все свободные мощности с запретом технологического присоединения новых потребителей".

Кроме того, перегрузка распределительных сетей негативно сказывается на надежности электроснабжения существующих потребителей, снижает качество подаваемой электроэнергии, подвергает электрооборудование риску выхода из строя и повышенному износу, добавил гендиректор.

Правительство России ввело запрет на майнинг в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Это позволит снизить энергодефицит в этих субъектах РФ, особенно в период пиковых нагрузок.

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" сообщал, что в перспективе список регионов может быть расширен в зависимости от обращений губернаторов.

В зону ответственности ОДУ Юга входят 17 энергосистем в 19 субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также новых регионов. Площадь территории - 727,1 тыс. кв. км с населением более 30 млн человек.

Северо-Кавказский федеральный округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открытый огонь на нефтебазе в Воронежской области потушен

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба РФ посетил соединения группировки "Центр"

Минцифры подтвердило, что не было утечки чувствительных данных абонентов "Ростелекома"

РКН не получал уведомления от "Ростелекома" об утечке персональных данных

Разлив мазута в Керченском проливе

Новые фрагменты мазута нашли после шторма на пляжах Анапы

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Председатель КНР проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5737 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });