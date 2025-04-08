Кабмин РФ ввел круглогодичный запрет на майнинг на юге Иркутской области до 2031 года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в декабрьское постановление, которое устанавливает запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах РФ и на отдельных территориях регионов.

Изменения опубликованы 7 апреля на сайте для официального опубликования правовых актов. Согласно тексту документа, майнинг запрещен в районах и городах на юге Иркутской области с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года.

Этот запрет затронет Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский, Жигаловский, Качугский, Нижнеудинский, Иркутский, Черемховский, Усть-Удинский районы, а также Ангарский городской округ, города Иркутск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск и городское муниципальное образование Зиминское Иркутской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором предложил ввести круглогодичный запрет на майнинг в энергодефицитной южной части Иркутской области.

Как писала газета "Коммерсантъ", губернатор также предложил разработать механизм возмездного "изъятия мощности у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой в пользу реализации значимых для региона социально-экономических задач".

Как сообщалось, в конце 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на юге Иркутской области, а также части Забайкальского края и Бурятии.

Запрет начал действовать с 1 января 2025 года и продолжался до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг в Забайкалье и Бурятии будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

Север Иркутской области, наоборот, считается энергопрофицитным, во многом благодаря имеющейся мощности ГЭС. Власти уже неоднократно предлагали майнерам переехать с юга региона на север.