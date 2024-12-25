В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутской области региональное государственное унитарное энергетическое предприятие "Облкоммунэнерго" будет ограничивать энергопотребление майнеров в связи с запретом майнинга в регионе в осенне-зимний период, сообщила пресс-служба компании.

"При неисполнении потребителем принятого правительством Российской Федерации решения о запрете на осуществление майнинга цифровой валюты сетевые организации имеют право ввести в отношении таких потребителей полное ограничение режима потребления электрической энергии", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по закону "Об электроэнергетике" для таких потребителей, по решению суда, может быть уменьшена максимальная присоединенная мощность "вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств потребителя от электрической сети", отмечает компания.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии.

Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

В Иркутской области запрет распространяется на Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, Ангарский городской округ, города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово.

"Облкоммунэнерго" - сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства Иркутской области, принадлежит правительству региона. В составе компании - 10 филиалов, которые обслуживают 9,5 тыс. км линий электропередачи, более 3 тыс. трансформаторных подстанций. К сетям "Облкоммунэнерго" подключено более 390 тыс. потребителей. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3 млрд кВт.ч в год.

Второй сетевой компанией в Иркутской области является "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК).