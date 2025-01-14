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Энергопотребление в России в 2025 году может увеличиться на 3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В России потребление электроэнергии в 2025 году может увеличиться на 3% в сравнении с 2024 годом, сообщили журналистам в "Системном операторе".

"По России прогноз на 2025 год - 1 трлн 226,2 млрд кВт.ч, что на 3% выше 2024 года", - сказал представитель оператора.

Как сообщил ранее журналистам глава оператора Федор Опадчий, потребление электроэнергии в России в 2024 году увеличилось на 3,1%. Показатель достиг почти 1,192 трлн кВт.ч, уточнялось в материалах оператора. Аналогичный рост был зафиксирован и непосредственно в единой энергосистеме России, там потребление составило 1,174 трлн кВт.ч. При этом выработка, согласно материалам, увеличилась на 2,9%.

"Электропотребление у нас очень сильно выросло в прошлом году: абсолютная цифра 3,1%", - сказал он, отметив, что без учета дополнительного дня високосного года рост составил 2,8%.

По словам Опадчего, это, в частности, связано с температурой воздуха, но и без этого есть рост. "Цифры если привести к средней температуре (то есть не учитывать температурный фактор - ИФ), показывают, что рост потребления есть и сохраняется",- сказал он.

Что касается выработки, то согласно материалам оператора, ТЭС увеличили производство на 3,6%, ГЭС - на 4,9%. Как уточнили "Интерфаксу" в "СО ЕЭС", АЭС снизили производство на 0,9%.

Установленная мощность электростанций в России на начало этого года достигает почти 269,893 ГВт.

Федор Опадчий Системный оператор ГЭС ТЭС АЭС
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