Банки с 1 апреля должны соблюдать надзорный стандарт

Списки нарушителей будут публиковаться на сайте ЦБ РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций с 1 апреля сможет направлять банкам предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов.

Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в Банк России для ее публикации на сайте регулятора. Это будет возможно, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после этой даты. Кроме того, Банк России будет учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций был создан в мае 2024 года, он на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. Первым документом, который утвердил комитет, стал стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.

ЦБ РФ ожидает, что список банков, нарушающих ипотечный стандарт, будет опубликован уже после вступления в силу надзорного стандарта, то есть не раньше середины 2025 года, говорил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Я думаю, что первая публикация возможна не раньше, чем к середине года, просто в силу того, что надзорный стандарт заработает с 1 апреля, а он определяет, как строится работа с банками-нарушителями. Сначала предупредили, если исправился - молодец, все хорошо. Не исправился - делается еще несколько предупредительных шагов. Если уж совсем "отказник", то тогда мы публикуем имя и состав нарушения", - сказал Данилов.