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Повторные выбросы нефтепродуктов замечены на побережье Черного моря

Повторные выбросы нефтепродуктов замечены на побережье Черного моря
Уборка городского пляжа от нефтепродуктов в Анапе
Фото: Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Новые участки разлива мазута обнаружены на 20 зонах проведения работ по ликвидации ЧС на побережье Черного моря, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа 453 межведомственных мониторинговых групп. Ежедневно обследуется береговая линия протяженностью более 955 км. На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Всего собрано более 171 тыс. тонн загрязненного грунта, из них более 131 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения.

В частности, в Краснодарском крае собрано и вывезено с береговой линии около 170,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, в том числе вывезено на временную площадку - 131,7 тыс. тонн.

В Крыму собрано 501,85 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено 488,78 тонн, а остается на береговой линии 13,07 тонн.

В Севастополе собрано и вывезено 244,74 тонн загрязненного песка и грунта.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 5 тыс. человек и более 670 единиц техники, отметили в ведомстве.

ЧП в Керченском проливе

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 22 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС РФ Краснодарский край Черное море
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