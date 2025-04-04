Дмитриев заявил о позитивной динамике в отношениях с США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров в США констатировал позитивную динамику в двусторонних отношениях, но заявил, что для разрешения всех разногласий по требуется еще ряд встреч.

"Безусловно, фиксируем позитивную динамику в наших отношениях, потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный, созидательный настрой", - заявил Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

Этот настрой, уточнил он, исходит от администрации президента Трампа, "ключевых его представителей".

Глава РФПИ напомнил, что в рамках диалога РФ и США "уже достигнут значимый прогресс": стороны договорились о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

Дмитриева попросили прокомментировать информацию о некоторых заявлениях Трампа, в которых тот якобы выражал нетерпение и "злость" в адрес России.

"Мы видим, что циркулирует очень много слухов, очень много искаженных цитат, неправильных цитат, неправильных интерпретаций. Мы абсолютно четко видим, что администрация президента Трампа, в отличие от президента Байдена, настроена на решение вопросов. Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы, и это тот дух созидательный, который задан", - сказал спецпредставитель президента РФ.

По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям России и США развиваться.

"Мы видим скоординированную компанию и в средствах массовой информации, мы видим попытки различных политиков сорвать отношения между Россией и США, мы видим попытки исказить какие-то слова со стороны России, как-то плохо охарактеризовать Россию или руководителей России. Это происходит каждый день в большом объеме", - посетова Дмитриев.

Самый лучший способ побороть это дезинформацию - прямой диалог, добавил он.

"Очень важно, что пригласили в том числе и меня, и я надеюсь, что будут приглашены также другие представители России, приглашаем наших коллег (из США - ИФ) посетить нас в России, и вот этот прямой диалог, он позволяет как раз не искажать, позволяет очень прямо и четко обсуждать ключевые вопросы", - сказал Дмитриев.