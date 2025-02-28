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Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Тамбовский гарнизонный военный суд по требованию гособвинения изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому по делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда мера пресечения Попову изменена на содержание под стражей", - сообщили в суде в пятницу.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат генерала Сергей Буйновский, содержание в СИЗО Попову установлено до 27 апреля.

По словам адвоката, на постановление уже подана апелляционная жалоба.

Попов был задержан и арестован в мае 2024 года. В июле по решению суда мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

В настоящее время Тамбовский гарнизонный суд рассматривает по существу дело Попова.

Ходатайство об ужесточении меры пресечения генералу было заявлено в ходе процесса из-за нарушения, по мнению гособвинения, ограничений, установленных Попову на период нахождения под домашним арестом.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ущерб по делу составляет порядка 100 млн рублей.

Попов не признает вину.

Иван Попов Минобороны РФ
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