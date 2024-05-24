Апелляционный суд утвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Ходатайство следствия о переводе генерала под домашний арест будет рассмотрено в понедельник, 27 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 17 мая 2024 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Попова оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения", - сообщили в суде в пятницу.

Защита просила апелляционный суд отменить постановление первой инстанции как незаконное и необоснованное.

Накануне в Следственном комитете России сообщили, что следствие ходатайствует об изменении Попову меры пресечения на домашний арест с учетом характеризующих фигуранта сведений, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования. Соответствующие материалы были назначены к рассмотрению в 235-м гарнизонном военном суде на 24 мая, однако из-за апелляционного рассмотрения "арестного" дела генерала процесс был перенесен на понедельник, 27 мая.

Попову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Стоимость изделий металлопроката – свыше 130 млн рублей.