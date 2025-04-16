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Доля зерна в экспорте продукции АПК РФ в 2024 г. составила почти 37%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доля зерновых культур в экспорте продукции российского АПК в 2024 году (в стоимостном показателе) составила 36,9%, это наибольшая доля среди экспортной продукции, сообщается в обзоре "Аграрный экспорт регионов РФ по итогам 2024 года", подготовленном федеральным центром "Агроэкспорт".

Далее следуют масложировая продукция (20,4%), прочая продукция АПК, к которой относятся, в частности, зернобобовые и некоторые масличные культуры (13,8%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (12,3%), рыба и морепродукты (11,3%), мясная и молочная продукция (5,2%).

По сравнению с 2023 годом наибольший рост экспортной выручки отмечен по мясной и молочной продукции (+23,4%) и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности(+6%).

Как сообщается в обзоре, в 2024 году российская продукция поставлялась в более 160 стран. Ведущим импортером стал Китай ($6,4 млрд), второе место заняла Турция ($3,4 млрд). Далее следуют Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($3,1 млрд), Египет ($3 млрд) и Индия ($2,6 млрд).

Как сообщалось, по данным ФТС, в 2024 году АПК РФ экспортировал продукции на $42,6 млрд против $43,1 млрд в 2023 году.

Согласно обзору, 66% экспортной выручки обеспечили 10 регионов. Речь идет о регионах с объемом экспортной выручки более $800 млн. Это Москва, Ростовская область, Краснодарский край (тройка лидеров остается неизменной на протяжении последних пяти лет), Московская область, Приморский край, Калининградская, Белгородская, Липецкая и Мурманская области, Санкт-Петербург.

"При этом увеличивается количество регионов, активно вовлеченных в экспортную деятельность: в 2017 году насчитывалось 17 регионов, экспорт которых превышал $200 млн, в 2024 году эту отметку уже преодолели 35 регионов", - говорится в обзоре.

В натуральном выражении экспорт продукции АПК в 2024 году вырос на 5,3%, до 109,03 млн тонн.

Агроэкспорт
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